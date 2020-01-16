Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

 Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

 Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию
1:45   16 Января 2020
Весь мир

Сирийская армия возобновила военную операцию в провинции Идлиб, сообщают СМИ

Сирийская армия возобновила военную операцию в провинции Идлиб, сообщают СМИ

Армия Сирии возобновила военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушений боевиками перемирия. Об этом сообщает Sham FM.

Отмечается, что армейские подразделения возобновили военные действия на юго-востоке Идлиба в ответ на нарушение террористами соглашения о прекращении огня. Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Перед наступлением сирийская армия проводит огневую подготовку по позициям боевиков, сообщает радиостанция.

Армия САР проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб с 19 декабря. Генштаб ВС Сирии 24 декабря сообщил об освобождении от боевиков более 40 деревень и призвал мирных жителей покидать удерживаемые террористами поселения. Для этого были организованы три гуманитарных коридора, которые подвергались атакам террористов.

Ранее ЦПВС сообщал, что в ночь с 14 на 15 января три отряда боевиков численностью менее 50 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на позиции сирийских войск в направлении поселений Хуайн-Эш-Шаар, Самка и Барса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...