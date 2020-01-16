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Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

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Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
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1:26   16 Января 2020
Россия

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Российский президент Владимир Путин в четверг встретиться с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по созданию предложений о поправках в конституцию. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас позже рассказал, что первое заседание состоится в пятницу,  а установочное заседание - в четверг.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что президент планирует встречу с созданной рабочей группой уже в четверг, 16 января.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна обладать приоритетом над международным законодательством. Российский лидер также предложил гражданам страны проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.

Сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, а также глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Автор: Олег Королев
#путин #конституция рф

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