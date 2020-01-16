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Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

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Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

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0:58   16 Января 2020
Россия

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, созданной российским президентом Владимиром Путиным, пройдет в пятницу. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор сообщил РИА «Новости», что установочное заседание пройдет в четверг. Клишас также заявил, что первое рабочее совещание должно состояться в пятницу.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.

Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Конституция РФ должна быть приоритетнее, чем международное законодательство. Также он предложил провести всенародное голосование по предложенному им пакету изменений в конституцию.

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Автор: Олег Королев
#клишас #конституция рф

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