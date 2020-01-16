Посольство РФ оказалось в эпицентре протестов в столице Ливана

Российское посольство в столице Ливана находится в эпицентре столкновений полиции и демонстрантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмисии.

Дипломат сообщил, что посольство в Бейруте не является центром агрессии со стороны протестующих. На данный момент они находятся у соседнего здания, в котором расположен полицейский участок. Протестующие требуют, что их сторонников, задержанных во вторник, освободила полиция.

Несколько петард взорвались на территории российской дипмиссии. Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция возле управления «Саканет Хелу» применила силу, после чего митингующие на протяжении получаса провоцировали силовиков, забрасывая их камнями.

Правоохранителям пришлось отступить территорию полицейского участка из-за агрессивных действий демонстрантов. Позже силовики вновь перешли в наступление.