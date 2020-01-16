Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

В городе Всеволжске в Ленинградской области во время тренировки по плаванию под воду ушел десятилетний мальчик. Сейчас он находися в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ФАН.

Агентство со ссылкой на источник в следственных органах Ленобласти сообщает, что инцидент произошел в среду вечером в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», расположенном на улице Героев.

Около шести вечера началась групповая тренировка с участием 23 детей. Один из мальчиков, участвовавших в ней, ушел под воду.

Ребенка достали из бассейна и экстренно госпитализировали. По информации источника, сейчас за его жизнь борются врачи.

Областное управление СК РФ по факту инцидента возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках дела были задержаны директор бассейна и два тренера.