Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

 Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Посольство РФ оказалось в эпицентре протестов в столице Ливана

Посольство РФ оказалось в эпицентре протестов в столице Ливана

 ЦПВС опроверг сообщения, что США мешали патрулированию российских военных в САР

ЦПВС опроверг сообщения, что США мешали патрулированию российских военных в САР
Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

 Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Посольство РФ оказалось в эпицентре протестов в столице Ливана

Посольство РФ оказалось в эпицентре протестов в столице Ливана

 ЦПВС опроверг сообщения, что США мешали патрулированию российских военных в САР

ЦПВС опроверг сообщения, что США мешали патрулированию российских военных в САР
0:19   16 Января 2020
Россия

Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Ребенок пострадал при тренировке в бассейне в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

В городе Всеволжске в Ленинградской области во время тренировки по плаванию под воду ушел десятилетний мальчик. Сейчас он находися в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ФАН.

Агентство со ссылкой на источник в следственных органах Ленобласти сообщает, что инцидент произошел в среду вечером в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», расположенном на улице Героев.

Около шести вечера началась групповая тренировка с участием 23 детей. Один из мальчиков, участвовавших в ней, ушел под воду.

Ребенка достали из бассейна и экстренно госпитализировали. По информации источника, сейчас за его жизнь борются врачи.

Областное управление СК РФ по факту инцидента возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках дела были задержаны директор бассейна и два тренера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ребенок #ленобласть #бассейн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...