ЦПВС опроверг сообщения, что США мешали патрулированию российских военных в САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков опроверг в среду вечером появившуюся в СМИ информацию, что подразделения американских ВС якобы препятствовали проводимому российскими военными патрулированию в сирийской провинции Хасеке.

«Публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место воспрепятствовании российскому патрулированию в провинции Хасеке со стороны подразделений вооруженных сил США не соответствуют действительности», — заявил Боренков журналистам.

По словам генерал-майора, канал связи между командованием группировки российских войск в Сирии и операционным центром Вооруженных сил США на Ближнем Востоке по-прежнему работает.

Также ЦПВС сообщает, что сотрудники российской военной полиции в соответствии с утвержденными ранее планами и без происшествий продолжают проводить патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.