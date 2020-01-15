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23:18   15 Января 2020
Россия

Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения по поправкам в Конституцию

Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал в среду вечером распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений, относительно внесения поправок в Конституцию РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее в среду глава государства, выступая с Посланием к Федеральному собранию заявил, что Конституция, принятая в РФ в 1993 году, не исчерпала своего потенциала и смысла в принятии новой конституции нет. Однако, добавил президент, ситуация в стране за десятилетия, прошедшие с момента принятия основного закона, кардинально изменилась, в связи с чем в Конституцию необходимо внести ряд поправок. При этом Путин отметил, что предлагает вынести внесение поправок в Конституцию на общественное обсуждение.

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Автор: Александр Люблинский
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