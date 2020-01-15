Ливийские бандиты в Триполи похитили десять рабочих-египтян

Десять граждан Египта были похищены в среду в районе Айн Зара в Триполи вооруженными людьми в масках.

О похищении иностранных рабочих сообщает местное информационное агентство Alsaaa24.

Ранее пользователи социальной сети Facebook сообщали о похищениях молодых людей членами банды «Абу Салим», подконтрольной так называемому ливийскому Правительству национального согласия (ПНС), которые известны также как боевики Ганивы.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), жители Ливии и соседних районов неоднократно рассказывали в соцетях, что вооруженные группировки Ганивы арестовывают рабочих из Египта или африканских стран чтобы заставить их сражаться на стороне ПНС. При этом местные жители добавляют, что боевики в районах аль-Хадба аль-Бадри, аш-Шаркыйя и аль-Хадба похищают не только рабочих, но и молодежь.

26 декабря 2019 года ФАН сообщал о похищении террористами ПНС 27 рабочих из Египта у триполитанского рынка Аль-Хадра в районе Аль-Хадба. Как отмечалось, боевики, среди которых были члены группировки «Абу Салим», собираются использовать похищенных людей для съемок фейкового видео, в которые рабочие будут представлены, как египетские солдаты. Снятое таким образом видео планируется использовать для провокации против Египта.

Банда «Абу Салим», которую возглавляет Абдель Гани Кикли по кличке Ганива, находится в подчинении у ливийского ПНС. Боевики Ганивы занимаются пыткамм заключенных в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» и других тюрьмах. Миссия ООН по поддержке Ливии и Управление всемирной организации по правам человека имеют документальные свидетельства о том, что боевики Ганивы применяют пытки и бесчеловечное отношение к задержанным женщинам.

В незаконной тюрьме «Митига» в Триполи содержатся также двое российских граждан – сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али, которые были задержаны в мае 2019 года и находятся в заключении без предъявления ми каких-либо обвинений. Социологи въехали в Ливию легально для проведения научных исследований и удержание их в тюрьме «Митига» террористами ПНС нарушает все международные нормы. МИД России принимает все возможные меры для освобождения россиян.