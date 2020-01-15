Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

посланник генсека ООН в Ливии Гасан Саламе надеется, что берлинская конференция по ливийскому мирному урегулированию поможет достичь соглашения об окончательном прекращении боевых действий в стране.

Соответствующее заявление в среду вечером распространила миссия ООН.

Как говорится в документе, Саламе надеется, что намеченная на 19 января конференция по Ливии приедет к тому, что боевые действия в республике будут окончательно прекращены и все временно перемещенные лица смогут вернуться в свои дома без угрозы для жизни.

Также в заявлении сообщается, что ранее Гасан Саламе вместе со своим заместителем Стефани Уильямс посетил расположенный в районе Триполи Центр содержания временно перемещенных лиц и спецпосланника ООН крайне обеспокоила судьба этих людей.

Ранее сообщалось о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить международную конференцию по Ливии в Берлине. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что на мероприятие приедет и президент РФ Владимир Путин. В Анкаре понимают, что переговорный процесс по мирному урегулированию в Ливии невозможен без участия России, которая ранее, 13 января, провела в Москве первый раунд межливийских переговоров. Кроме того, в Ливии 12 января был введен режим перемирия, который условились соблюдать все конфликтующие стороны.