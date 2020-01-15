Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

 Трамп уверен, что Сенат полностью оправдает его по делу об импичменте

Трамп уверен, что Сенат полностью оправдает его по делу об импичменте
Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

 Трамп уверен, что Сенат полностью оправдает его по делу об импичменте

Трамп уверен, что Сенат полностью оправдает его по делу об импичменте
21:24   15 Января 2020
Весь мир

Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

Турция ожидает участия российского лидера Владимира Путина в Международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также намерен приехать на конференцию, отметил министр. Он подчеркнул, что Анкара хочет постоянного режима перемирия в Ливии. Для этого нужно, чтобы все стороны договорились об урегулировании.

Напомним, конференция по Ливии состоится 19 января. В ней будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран Евросоюза. По итогам встречи запланировано соглашение об урегулировании конфликта. Документ должен установить в африканской стране единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию.

Кроме того, соглашение предполагает введение санкций Совбеза ООН за любую попытку иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.

Россия внесла серьезный вклад в установление мира в стране. Режим прекращения огня в Ливии предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Кроме того, Москва и Анкара устроили прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии ферльдмаршаллом Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #ливия #конференция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...