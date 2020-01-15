Межливийские переговоры в Берлине пройдут с участием Путина и Эрдогана

Турция ожидает участия российского лидера Владимира Путина в Международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также намерен приехать на конференцию, отметил министр. Он подчеркнул, что Анкара хочет постоянного режима перемирия в Ливии. Для этого нужно, чтобы все стороны договорились об урегулировании.

Напомним, конференция по Ливии состоится 19 января. В ней будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран Евросоюза. По итогам встречи запланировано соглашение об урегулировании конфликта. Документ должен установить в африканской стране единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию.

Кроме того, соглашение предполагает введение санкций Совбеза ООН за любую попытку иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.

Россия внесла серьезный вклад в установление мира в стране. Режим прекращения огня в Ливии предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Кроме того, Москва и Анкара устроили прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии ферльдмаршаллом Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.