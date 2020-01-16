Курбанов назвал хамством намерение Белого дома урезать военную помощь Ираку

Политолог Маис Курбанов в комментарии «Политике Сегодня» назвал хамством желание США урезать военную помощь Ираку.

О намерениях Штатов сообщило издание The Wall Street Journal. Журналисты сослались на переписку между Госдепом и Министерством обороны США, в которой говорилось о сокращении военной помощи на 250 миллионов долларов. Связано это с тем, что главе Белого дома – господину Дональду Трампу – придется вывести военных из страны.

«Даже сам Дональд Трамп открыто сказал, что они объявят Ираку небывалые санкции. Американцы видят, что их сейчас вытесняют оттуда. Единственный выход у них – это уйти, потому что другого выхода у них нет. <…> Пускай Ирак и слабое государство, но оно в состоянии выдержать эти санкции», — говорит Курбанов.

Вашингтон видит, что из-за его политики вспыхивают сопротивления в Ираке и союзных с ним государствах, например, в Иране. США знают, какие последствия могут быть у этих волнений, но уходить из Ирака не намерены, считает Курбанов, поэтому и вводят санкции. Более того, после убийства генерала Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада.

«Конечно, это можно сказать по-хамски! За 150 лет не было того, чтобы так стреляли… А тут вместо извинений – они нанесли еще удары. "Мы правильно делали – мы будем делать так дальше". Это хамство! Во всех договорах, которые сейчас существуют, американцев не устраивают соглашения. На сегодняшний день им ничего не противоречит. Для самый гуманный закон – это когда им что-то в голову приходит!», — заключил собеседник агентства.

Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев рассказал, что в долгосрочной перспективе Багдад сможет избавиться от американского присутствия, которое превратило Ирак в полигон для противостояния третьих стран, с помощью серии митингов под лозунгами «Янки гоу хоум».