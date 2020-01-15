Трамп уверен, что Сенат полностью оправдает его по делу об импичменте

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью убежден, что в Сенате его оправдают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он ожидает проведение надлежащего правового процесса в сенате, в котором ему отказали спикер Пелоси и демократы палаты представителей, и рассчитывает, что он будет полностью оправдан», — говорится в ее заявлении.

Дело об импичменте в среду 15 января должно быть передано в палатой представителей в Сенат, где и будет вынесено окончательное решение. В Сенате же планируют приступить к процессу на следующей неделе.

Импичмент действующему американскому президенту предъявила плата представителей в декабре 2019 года. Главным обвинением стал упрек в превышении должностных полномочий, а именно вмешательство в предстоящие в США выборы. Так, представители Демократической партии обвини Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот завел дело на сына потенциального кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, тем самым Трамп, по мнению демократов, планировал дискредитировать конкурента. А в случае отказа он грозил Зеленскому ограничить военную помощь Украине.