Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

Польша поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблонский.

Варшава готова помочь в этом Москве, отметил тон. По словам дипломата, создание сборника архивных документов о Второй мировой войне будет означать снятие грифа секретности и открытие архивов РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал создание в России крупнейшего и самого полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Они буду доступных и для россиян, и для всего мира.

Яблонский выразил надежду, что архивы будут открыты «как можно скорее».