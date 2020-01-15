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Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

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20:48   15 Января 2020
Весь мир

Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

Польша поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблонский.

Варшава готова помочь в этом Москве, отметил тон. По словам дипломата,  создание сборника архивных документов о Второй мировой войне будет означать снятие грифа секретности и открытие архивов РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал создание в России крупнейшего и самого полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Они буду доступных и для россиян, и для всего мира.

Яблонский выразил надежду, что архивы будут открыты «как можно скорее».

«Мы готовы оказать любую помощь», — отметил замглавы польского МИД.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #архив

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