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Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

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19:56   15 Января 2020
Россия

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Государственная Дума рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ в четверг, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в среду, 15 января.

Ранее вечером Дмитрий Медведев сообщил, что Кабинет министров уходит в отставку в полном составе. Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового. Кроме того, глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Он внес ее на рассмотрение в Госдуму.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал в среду внеочередное заседание Совета Думы, в нем участвовал Мишустин.

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Автор: Арсений Аскольский
#мишустин

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