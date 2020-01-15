Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Государственная Дума рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ в четверг, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в среду, 15 января.

Ранее вечером Дмитрий Медведев сообщил, что Кабинет министров уходит в отставку в полном составе. Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового. Кроме того, глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Он внес ее на рассмотрение в Госдуму.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал в среду внеочередное заседание Совета Думы, в нем участвовал Мишустин.