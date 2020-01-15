Петренко рассказала, что может помочь детям кроме маткапитала

В России матери первенца смогут получить 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка – президент инициировал выплачивать дополнительно 150 тысяч. Но это лишь капля в большом океане считает председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» и экс-сенатор Валентина Петренко.

О том, к чему стоит прислушаться политикам в России, Петренко рассказала корреспонденту информагентства.

Конечно любая матпомощь будет расцениваться семьями, как благо. Особенно многодетными. Поставить ребенка на ноги сейчас крайне сложно: необходимы нормальные условия жизни ребенка – питание, одежда, дом. Однако – это минимум, что можно сделать. Другое дело духовное и физическое развитие ребенка, говорит Петренко.

«Я уверена, что это очень хорошо, когда выделяются средства для каждой семьи, поэтому кроме положительного, у меня к этому нет никакого другого. Важно это наращивать, несмотря на трудности, несмотря на то, что есть проблемы в других секторах, в приоритете должны быть дети, в приоритете должно быть здоровье. В приоритете должна быть возможность получения работы», — считает Петренко.

Именно поэтому сейчас также актуально внутреннее развитие подрастающих россиян. В этом плане – Петренко предлагает сделать специальные образовательные экскурсии. Однажды она посетила городок на Севере и спросила, о чем мечтают здешние школьники. Дети ответили единогласно – увидеть Москву.

«Я говорю о том, чтобы он [ребенок] мог путешествовать: я имею в виду по собственной стране. Когда у нас, например, дети из Дальнего Востока приезжают в Москву. <…> Соприкоснуться с историей, посмотреть столицу родины. Но зачастую не могут этого сделать, потому что транспорт дорогой. Но есть вещи, которые бесценны, с которыми человек должен расти. Которые нигде больше не увидишь. Но на них формируется человек. Поэтому я считаю, что [было бы здорово, если бы ребенок] побывал в музеях [столицы], познакомился с историей, в лучших театрах», — добавила политик.

Важно и заботиться об интересах семьи. Каждый родитель должен быть уверен в будущем своего ребенка – в реализации его как образованного гражданина или специалиста. Поэтому вложиться в ребенка, по мнению Петренко, должна каждая отрасль.

К примеру, не просто ходить по школам и читать лекции о том, как здорово где-то работать, а приглашать на мероприятие: рассказывать все, начиная от условий работы, кончая тем, как устроиться на предприятие и освоить специальность.

«А не просто выделили деньги и считается, что все – помогли. А трудоустройство родителей? Они не должны быть в поиске работы. Необходимо помогать, чтобы они имели такую работу», — задалась вопросом политик.

При этом важно изменить отношение и к неполным семьям. Особо уделить внимание семьям, в которых есть только отец без матери. Здесь уже приоритет нисколько в финансах, а сколько в духовной обделенности ребенка, говорит Петренко. А отцовский капитал выдается только при условии рождения третьего ребенка в семье.

Демографическая обстановка в нашей стране наглядно демонстрирует убыль населения – высокую смертность. Чистая убыль за прошлый год – почти 100 000 человек.

И главное это не просто говорить о важности демографии, сетует Петренко. А заинтересовать в этом молодое поколение и семьи.