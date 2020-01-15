Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 15 января.

Ранее вечером Дмитрий Медведев сообщил, что Кабмин уходит в отставку в полном составе. Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового. Кроме того, глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

Отмечается, что указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

В послании Федеральному Собранию Пуитин обозначил фундаментальные изменения в Конституцию. По словам Медведева, нововведения изменят баланс власти в стране.