Финляндия проведет исследование о судьбе финнов в России после революции 1917 года

Правительству Финляндии переданы результаты изучения вопроса о необходимости провести исследование о судьбе финнов на территории России после революции 1917 года. Отчет передал Национальный архив страны, сообщает пресс-служба финского правительства.

В ходе исследования будет изучена судьба финнов в России с 1917 по 1953 годы, в том числе погибших и преследовавшихся в СССР в сталинские годы.

«Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения», — говорится в сообщении правительства Финляндии.

Переданный в правительство страны отчет содержит данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Также он содержит информацию о уже имеющихся научных работах в данной области.

Летом 2019 года крупная финская газета «Helsingin Sanomat» подняла вопрос о необходимости данного исследования. С августа прошлого года началась активная дискуссия о возможности изучить этот вопрос. Правительство Финляндии поручило Национальному архиву оценить возможность исследования.

В отчете Нацархива указано, что до революции 1917 года на территории России, за исключением Великого княжества Финляндского, проживало больше 400 тысяч человек, которых можно отнести к финнам по этническим признакам и языку. Исследование начнется в августе 2020 года, на его поддержку правительство Финляндии выделяет два миллиона евро.