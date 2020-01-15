Путин предложил главе ФНС Мишустину пост премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 15 января.

Путин провел с Мишустиным рабочую встречу, на которой предложил ему занять пост главы правительства, говорится в сообщении.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуме», — отметили в Кремле.

Ранее вечером Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. Путин попросил Кабмин исполнять обязанности до формирования нового, а также предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

В послании Федеральному Собранию президент обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Медведева считает, что нововведения изменят баланс власти в стране.

Ранее Мишустин рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что во время подготовки президентского послания велись специальные расчеты, чтобы все сказано случилось.