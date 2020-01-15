Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Финляндия проведет исследование о судьбе финнов в России после революции 1917 года

Финляндия проведет исследование о судьбе финнов в России после революции 1917 года

 Додон надеется, что премьер сможет найти язык с новым главой правительства РФ

Додон надеется, что премьер сможет найти язык с новым главой правительства РФ

Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Медведев останется председателем «Единой России» после отставки

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Финляндия проведет исследование о судьбе финнов в России после революции 1917 года

Финляндия проведет исследование о судьбе финнов в России после революции 1917 года

 Додон надеется, что премьер сможет найти язык с новым главой правительства РФ

Додон надеется, что премьер сможет найти язык с новым главой правительства РФ

19:18   15 Января 2020
Россия

Путин предложил главе ФНС Мишустину пост премьер-министра

Путин предложил главе ФНС Мишустину пост премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 15 января.

Путин провел с Мишустиным рабочую встречу, на которой предложил ему занять пост главы правительства, говорится в сообщении.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуме», —  отметили в Кремле.

Ранее вечером Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. Путин попросил Кабмин исполнять обязанности до формирования нового, а также предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

В послании Федеральному Собранию президент обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Медведева считает, что нововведения изменят баланс власти в стране.

Ранее Мишустин рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что во время подготовки президентского послания велись специальные расчеты, чтобы все сказано случилось.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #премьер-министр #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...