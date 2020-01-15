Додон надеется, что премьер сможет найти язык с новым главой правительства РФ

Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что премьер страны Ион Кику сможет наладить диалог с новым главой правительства России, который придет на смену Дмитрию Медведеву. Об этом он заявил Sputnik Moldova в среду, 15 января.

Ранее вечером Медведев сообщил президенту Владимиру Путину об отставке правительства. Глава государства попросил Кабмин исполнять обязанности до формирования нового, а также предложил Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности.

Додон уверен, что отставка правительства РФ не повлияет на достигнутую ранее договоренность о получении Молдавией кредита на развитие инфраструктуры. Он подчеркнул, что «переговоры по предоставлению этого кредита уже идут».

Ранее президент Молдавии сообщил, что Москва готова предоставить кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов. В 2020 году страна рассчитывает получить 300 миллионов долларов.