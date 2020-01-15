Навальный вступился за Ходорковствого по делу «Юкоса», почуяв запах новых «компенсаций»

ЕСПЧ вынес решение, в котором отметил, что не видит политических мотивов во втором деле ЮКОСа, что стало ударом для Хороковского в борьбе с Россией. Вступился за олигарха Алексей Навальный, со своим бизнесом в суде Страсбурга.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января в Страсбурге объявил, что рассмотрение жалоб бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева завершено. Суд посчитал, что в уголовном деле нет политической мотивированности.

Однако некоторые претензии олигарха суд счел справедливыми, отметив, что некоторые нарушения судебного процесса все же были. Так, Ходорковскому, по мнению суда, позволяли недостаточно длинные свидания с семьей. При этом сам экс-глава ЮКОСа у себя в Twitter написал, что суд признал всех невиновными. Сложно увидеть связь между невиновностью в махинациях и длительностью свиданий с близкими.

«И вот эта точка поставлена — справедливого процесса не было. Все обвиняемые невиновны», — написал он.

Подписчики Ходорковского по-разному отреагировали на его заявление. Некоторые откровенно подчеркнули их лживость, напомнив, что ЕСПЧ вообще не обладает правом признавать кого-либо виновным или невиновным.

На помощь олигарху пришел основатель иноагента ФБК Алексей Навальный, который прекрасно сыграл словами и раскритиковал оппозиционные СМИ за заголовки новостей о решении ЕСПЧ. Например, блогер напал на материал СМИ-иноагента «Радио-Свобода».

Интересно, что редакция «Свободы» после замечаний Навального удалила-таки свой пост. Несмотря на то, что заявление блогера сложно назвать логическим, ведь по сути это словоблудие. Навальный сказал, что ЕСПЧ не признал дело политически мотивированным, но это не значит, что он не признал его политическим. Подписчики блогера раскритиковали его за такие игры.

При этом назвать Навального неопытным в решениях ЕСПЧ трудно, ведь именно судебные процессы в Страсбурге приносят ему немалый доход, к тому же он юрист по специальности. Напомним, что Навальный случайно проболтался, что представляет интересы российских миллиардеров и беглых олигархов в разных судах и в частности в ЕСПЧ, он поделился этим с изданием The Bell в декабре.

В свете накаленных между Навальным и Ходорковским отношений заявление первого о «неполитичности» дела ЮКОСа выглядит как самореклама. Возможно, пишет Федеральное агентство новостей, блогер, почуяв запах «компенсаций», надеется привлечь новые инвестиции в себя от олигарха, который уже разочаровался в его исполнительских силах, хоть пока и вкладывается в ФБК.