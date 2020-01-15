Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

На границе усилен контроль за людьми, возвращающимися из Китая. Такие меры приняты в связи с новым вирусом пневмонии, возникшем в китайском городе Ухань, сообщают в ведомстве.

Речь идет о коронавирусе новой пневмонии (2019-nCoV), обнаруженном в Китае в декабре 2019 года.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Китая», — говорится в сообщении ведомства.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. В общей сложности подтвержден 41 случай заболевания новым типом вируса, один человек погиб.

В данный момент уже разработано техническое руководство по борьбе с вирусом нового типа. ВОЗ высказалась против прекращения торговли с Китаем и ограничением на поездки в эту страну.

Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.