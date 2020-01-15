Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

 Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог

Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

 Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город
Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

 Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог

Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ
Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

 Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город
18:54   15 Января 2020
Россия

Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Китаем из-за вируса пневмонии

На границе усилен контроль за людьми, возвращающимися из Китая. Такие меры приняты в связи с новым вирусом пневмонии, возникшем в китайском городе Ухань, сообщают в ведомстве.

Речь идет о коронавирусе новой пневмонии (2019-nCoV), обнаруженном в Китае в декабре 2019 года.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за возвращающимися гражданами из Китая», — говорится в сообщении ведомства.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане. В общей сложности подтвержден 41 случай заболевания новым типом вируса, один человек погиб.

В данный момент уже разработано техническое руководство по борьбе с вирусом нового типа. ВОЗ высказалась против прекращения торговли с Китаем и ограничением на поездки в эту страну.

Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #вирус #инфекция #роспотребнадзор #китай #граница #контроль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...