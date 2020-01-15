Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам украинского лидера, важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины в среду, 15 января.

Кроме того, Зеленский анонсировали новый обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Он также выразил Меркель обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению режима полной тишины в регионе.

Президент поблагодарил канцлера за активное участие в проведении саммита «нормандской четверки» и за поддержку Киева в вопросе мирного урегулирования, говорится в сообщении.