Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог

Для тех изменений в Конституцию РФ, которые наметил президент России Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию, понадобятся новые силы. Это одна из причин отставки правительства, сообщил телеканалу «360» заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

В среду, 15 января, в Москве состоялась церемония оглашения Послания президента Федеральному Собранию. Путин рассказал о будущих крупных изменениях, которые коснутся конституционно-политических основ. Такая серьезная работа требует новых сил, в связи с чем действующее правительство подало в отставку, считает политолог Владимир Шаповалов.

Эксперт предположил, что своими предложениями в социальной сфере Путин выразил недовольство работой исполнительной власти.

«Мы ожидаем, что те идеи, которые были изложены президентом, дадут достаточно мощный импульс деятельности федеральных органов исполнительной власти», — отметил Шаповалов.

Церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прошла в московском Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.