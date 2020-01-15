США в большей мере виноваты в крушении украинского «Боинга», чем Иран, считает политолог

В крушении украинского «Боинга 737» Соединенные Штаты виноваты в большей степени, чем Иран. Такую точку зрения высказал политолог Владимир Джаралла в интервью корреспонденту издания «Экономика сегодня».

Украинский «Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года под Тегераном. Ответственность за произошедшее взяли на себя власти Ирана – против гражданского самолета по ошибке сработали системы ПВО. Все 167 человек, находившиеся на борту, погибли. При этом военные Ирана сообщали об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который был замечен незадолго до катастрофы в районе гражданского аэропорта.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что всему виной «теория игр» США – математический метод просчета тактики для собственных целей, который Вашингтон активно использует еще с 1960-х годов. Тогда в результате применения этой теории произошел развал СССР.

Если провести более детальное изучение этого математического приема, то стратегия давления США на Иран становится понятной – Вашингтон проводит целый ряд мелких провокаций, который заставляет противника нервничать из-за своей невозможности ответить. В конце концов потерявший трезвость в оценке происходящего Иран начинает совершать ошибки. Именно это и произошло при срабатывании иранских ПВО против украинского лайнера.

Свои собственные «игры» против Ирана Штаты начали с непрерывных угроз и введения санкций. Базой для обширного давления на страну Вашингтон выбрал выдуманные нарушения ядерной сделки, которую Иран выполнял в полной мере.

Важной составляющей в тактике Штатов стало уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани 3 января этого года по личному приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд. США просто в один момент решили убить человека из-за того, что он стал неугоден Трампу. После всего произошедшего Вашингтон продолжал угрожать Тегерану новыми ракетными ударами. Трамп понимал, что Иранские власти не решатся на серьезный ответ, поскольку не готовы развязывать полноценный военный конфликт с Америкой.

«Своими провокациями они довели Иран до крайней степени напряжения – народ требовал мести, градус антиамериканских настроений зашкалил. Именно в этот момент система дала сбой – не выдержав напряжения, где-то дрогнула рука, давшая команду сбить потенциально опасную цель, оказавшуюся впоследствии украинским лайнером», — считает Джаралла.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации вина Ирана минимальна – США довели уровень напряженности в стране до такой степени, что если бы иранские ПВО не сработали на украинском лайнере, то это перенапряжение обязательно вылилось где-нибудь еще. Однако, именно эта история запустила антиамериканские тенденции на Ближнем Востоке.

В сложившейся вокруг Ирана ситуации все больше политологов и экспертов вспоминают старый политический лозунг «Янки, гоу хом». Вашингтон и не думает прекращать угрозы в адрес Тегерана — Трамп заявил, что держит на мушке 52 объекта культурного наследия страны, если вдруг Иран нанесет новые ракетные удары по базам США. Штаты грубо вмешиваются в дела других стран ради своей собственной выгоды, вновь прикрываясь «борьбой с международным терроризмом».

«Нет никаких сомнений, что США планируют продолжит свои игры на Ближнем Востоке, добиваясь его дестабилизации и радикализации. Если исключить американский фактор из региона, страны и противоборствующие стороны довольно быстро начнут искать общий язык и взаимные интересы – погружаться в войну желающих крайне мало», — отмечает эксперт.

Джаралла считает, что Вашингтон блокирует любые конструктивные процессы и продолжает разыгрывать излюбленную тактику «разделяй и властвуй».