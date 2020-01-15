Жену бывшего хоккеиста Соколова убил старший сын в невменяемом состоянии — СК РФ

Следователи наконец распутали одно из самых шокирующих дел 2019 года. В убийстве жены экс-вратаря российской сборной по хоккею Максима Соколова виновен любимчик семьи, их старший сын Максим. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура Ленобласти сообщила, что уголовное дело направлено в суд с ходатайством о принудительном лечении Максима.

«Первым заместителем прокурора Ленинградской области Виктором Балдиным утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные, запрещенные уголовным законом деяния», — сказано в сообщении, распространенном ведомством.

Жену Максима Соколова Ирину нашлю убитой в семейном загородном доме, позже на ее теле насчитали около 19 ножевых ранений. Одновременно с этим был госпитализирован старший сын пары, восемнадцатилетний Максим (назвали в честь отца), с ранениями в области груди и шеи. Его младший брат бегал по соседям с ножом. Долгое время следователи подозревали младшего сына Соколова, однако позже выяснилось, что Максим после убийства матери напал на него с ножом и пытался задушить, однако ему удалось спастись.

Максим всегда был любимчиком в семье и надеждой отца на большую карьеру в спорте и продолжение его дел. Экспертиза показала, что жестокое убийство матери он совершил в невменяемом состоянии, а его младший брат рассказывал, как тот незадолго до преступления что-то упоминал о ритуальном убийстве. Парню грозит суд и психиатрическая лечебница.