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 Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город
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 Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город
18:21   15 Января 2020
Весь мир

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Боевики продолжают атаковать сирийский Алеппо, несмотря на режим прекращения огня. Мирные жители ранены в результате обстрела из гранатометов в различных районах города и его окрестностях.

По данным спецкора ФАН в Сирии, террористы наносят существенный урон зданиям и имуществу. Сейчас боевики базируются на западной окраине  Алеппо. Оттуда джихадисты атакуют жилые районы города и близлежащие населенные пункты.

Боевики игнорируют режим прекращения огня, установленный в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 12 января по итогам переговоров Москвы и Анкары. При этом правительственные войска Сирии прекратили наступление на террористов еще 9 января. Однако это не остановило радикалов от новых нападений, отмечает издание.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #алеппо

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