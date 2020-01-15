Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Боевики продолжают атаковать сирийский Алеппо, несмотря на режим прекращения огня. Мирные жители ранены в результате обстрела из гранатометов в различных районах города и его окрестностях.

По данным спецкора ФАН в Сирии, террористы наносят существенный урон зданиям и имуществу. Сейчас боевики базируются на западной окраине Алеппо. Оттуда джихадисты атакуют жилые районы города и близлежащие населенные пункты.

Боевики игнорируют режим прекращения огня, установленный в Идлибской зоне деэскалации с 00.00 12 января по итогам переговоров Москвы и Анкары. При этом правительственные войска Сирии прекратили наступление на террористов еще 9 января. Однако это не остановило радикалов от новых нападений, отмечает издание.