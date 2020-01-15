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 Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог

Отставка правительства связана с серьезной работой по Конституции, заявил политолог
Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

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 Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

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 Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город

Джихадисты игнорируют перемирие в сирийском Алеппо, обстреливая город
17:41   15 Января 2020
Россия

Лавров прибыл в Узбекистан, где встретится с президентом и главой МИД

Лавров прибыл в Узбекистан, где встретится с президентом и главой МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Ташкент, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и  коллегой Абдулазизом Камиловым.

Отмечается, что министр также выступит перед студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, который был открыт 9 декабря 2019 года.

Визит Лаврова посвящен подготовке очередного саммита в Москве в 2020 году. Стороны рассмотрят ход работы над пакетом двусторонних документов, включая декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Ее инициатором выступил Ташкент.

Напомним, Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров РФ на пространстве СНГ. По данным ФТС, взаимный товарооборот в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 20 процентов — до 4,4 миллиарда долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров

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