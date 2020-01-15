Политолог Минченко связал отставку Медведева с новым социальным обещанием Путина

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в комментарии «Политике Сегодня» связал отставку кабинета министров Дмитрия Медведева с новым социальным обещанием президента России Владимира Путина, озвученным Федеральному собранию.

«Я так понимаю, новое правительство будет бенефициаром тех огромных федеральных денег, которые будут вкладываться в так называемые национальные проекты, в развитие инфраструктуры и в новое социальное обещание Путина», — добавил Минченко.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал маткапитал за первенца в размере 466 тысяч рублей, и повышение маткапитала за второго - до 616 тысяч рублей. Для нуждающихся семей введут ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет, в 2020 году их размер составит половину от прожиточного минимума, позже - в размере прожиточного минимума. Также Путин анонсировал реформу Конституции, в рамках которой предлагается отдать полномочия по утверждению кандидатур кабмина Госдуме, президенту разрешить отправлять их в отставку, убрать оговорку о двух сроках подряд из главного закона страны.

О роспуске старого правительства Медведев заявил через несколько часов после оглашения послания Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — объяснил Медведев уход.

Минченко не готов прогнозировать пофамильно, как распределятся посты в новом составе кабмина.