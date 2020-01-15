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17:17   15 Января 2020
Ближнее зарубежье

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Экс-президент Украины Петр Порошенко боится того, что его могут посадить в тюрьму. Об этом сообщает журнал «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в партии «Европейская солидарность».

По словам собеседника издания, Порошенко сейчас хочет «не столько власти, сколько защиты». Бывший президент Украины боится, что, когда у действующего лидера Владимира Зеленского «дела пойдут плохо», его могут посадить в тюрьму.

«Ему нужно максимально нарастить мускулы, чтобы стать главным оппозиционером страны», — сообщает собеседник «Украинской правды».

Государственное бюро расследований Украины расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. По большинству из них экс-президент проходит как свидетель. Среди рассматриваемых дел – вмешательство в деятельность судебной системы и государственная измена.

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Автор: Роман Самойлов
#порошенко #украина #тюрьма #преследование #экс-президент

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