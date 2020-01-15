Либералы включились в процесс раскрутки «партии Дудя» к выборам в Госдуму вместо Навального

После провала летних протестов 2019 года оппозиция начала поиск нового лидера, который мог бы возглавить движение во время грядущих выборов в Госдуму в 2021 году. Либеральные СМИ публикуют статьи, где на роль нового «вождя» выдвинута кандидатура блогера Юрия Дудя, которому приписывают в будущем создание собственной партии. Издание «Эхо Москвы» опубликовало опрос, ориентированный на выявление уровня потенциальной поддержки «партии Юрия Дудя». Результаты показали, что при соблюдении определенных условий она может стать конкурентоспособной оппозиционной силой.

Протестная активность, которой было ознаменовано лето 2019 года, ярко продемонстрировала факт отсутствия лидера в оппозиционных рядах. Организаторы незаконных акций Алексей Навальный и юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь, потерявшие репутацию в различного рода скандалах, больше не входят в число тех, кто мог бы возглавлять в дальнейшем протестное движение. В преддверии выборов в Госдуму либералам очень нужны «свежие лица», которые в перспективе могли бы выступить организаторами новых митингов. Именно поэтому ряд либеральных СМИ занимается «внедрением» перспективных кандидатов в повестку.

Либеральные СМИ плотно взялись за Дудя

Оппозиционеры делают ставку на молодых и известных людей. Одним из таких кандидатов стал блогер Юрий Дудь, который успел себя показать во время летних акций. В своих соцсетях он призывал людей к участию в митингах в поддержку арестованных нарушителей, устроивших беспорядки в ходе нелегальных митингов. Молодой человек, благодаря своим провокационным интервью на YouTube, уже имеет собственную целевую аудиторию, которая преимущественно состоит из людей до 30 лет, что является огромным бонусом для потенциального «вождя» оппозиции.

Либеральные СМИ активно влились в процесс «раскрутки» блогера. Издания публикуют материалы с мнением ангажированных политологов, которые считают, что Навальный больше не может возглавлять оппозиционное движение, и что Дудя «можно назвать лидером, опасным для власти». В СМИ также публикуется информация о создании «партии Дудя», которая, якобы, может отправится на «покорение» Госдумы в 2021 году.

Издание «Эхо Москвы» даже создало опрос, связанный с потенциальной политической деятельностью ютубера. Результаты показали, что у «партии Дудя» есть потенциал, который может получить поддержку электората.

Вероятно, происходит так называемое «прощупывание почвы» перед реальным выдвижением Дудя. Оппозиционеры пытаются выяснить мнение аудитории, чтобы заранее узнать, на какой уровень поддержки можно рассчитывать, когда начнутся основные события, связанные с предвыборной деятельностью. Далеко не все поклонники блогера готовы выйти на улицу, поэтому сейчас подтягивается так называемый «протестный резерв» из людей, не входящих в ЦА YouTube-канала Дудя, зато являются постоянными читателями оппозиционных СМИ.

Реальные шансы блогера

Пока вновь возникшая политическая единица не может стать той силой, чтобы бороться с реальными конкурентами. Но через некоторое время с достаточной поддержкой либеральных СМИ и внушительных финансовых вливаний, она вполне может набрать политический вес и сместить с оппозиционного «пьедестала» более опытных игроков или оттянуть на себя часть голосов у «системных» кандидатов. По сути, создание «партии Дудя» дает возможность нарастить электорат оппозиции среди молодежи, которой легко внушить нужные идеи и подтолкнуть к участию в митингах, что и является целью оппозиционеров.

За финансированием дело тоже не встанет: Дудем лично заинтересовался олигарх Михаил Ходорковский, который уже оказывал почести блогеру в виде премии «Профессия — журналист» (организатор мероприятия — признанная нежелательной в РФ «Открытая Россия», существующая на деньги Ходорковского). В список лауреатов Дудь попал за провокационный фильм «Беслан. Помни». Олигарх вкладывает свои деньги только в те «проекты», которые в будущем смогут принести ощутимую пользу. Очевидно, что молодой ютубер с большим потенциалом будет выгоден для Ходорковского и других западных спонсоров, которые используют выборы в Госдуму в качестве очередного повода для раскачивания политической ситуации в России.