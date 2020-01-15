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 Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского
Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

 Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня

Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня
17:21   15 Января 2020
Весь мир

Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

Ракетный удар по военной базе в «Эт-Таджи» в Ираке, где находятся американские военные — месть Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани. Такое мнение выразил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с «НьюИнформ».

Накануне 14 января неизвестные атаковали иракский лагерь «Эт-Таджи». Информации о пострадавших среди американских военных пока нет. В ракетном обстреле подозревают подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Напомним, военные Пентагона в ночь 3 января нанесли авиаудар по высокопоставленным представителям КСИР и иракского шиитского ополчения «Хашж аш-Шааби». Жертвами стали  Сулеймани и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Действия США обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к трагедии: 8 января под Тегераном рухнул украинский «Боинг». В результате погибли 176 человек.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что рано или поздно США будут вынуждены уйти из Ближнего Востока.

    «Другое дело, с какими результатами и в каких условиях. Но, вероятнее всего, в ближайшее время это не произойдет, так как Вашингтон всячески этому противится», — поделился мнением эксперт в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ».

Ранее Иран официально признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Жесткую позицию Тегерана в отношении Вашингтона также поддержал парламент Ирака, проголосовав за вывод американского контингента с территории страны....  

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Автор: Арсений Аскольский
#иран

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