Ракетный удар по военной базе в «Эт-Таджи» в Ираке, где находятся американские военные — месть Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани. Такое мнение выразил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с «НьюИнформ».

Накануне 14 января неизвестные атаковали иракский лагерь «Эт-Таджи». Информации о пострадавших среди американских военных пока нет. В ракетном обстреле подозревают подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Напомним, военные Пентагона в ночь 3 января нанесли авиаудар по высокопоставленным представителям КСИР и иракского шиитского ополчения «Хашж аш-Шааби». Жертвами стали Сулеймани и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Действия США обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к трагедии: 8 января под Тегераном рухнул украинский «Боинг». В результате погибли 176 человек.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что рано или поздно США будут вынуждены уйти из Ближнего Востока.

«Другое дело, с какими результатами и в каких условиях. Но, вероятнее всего, в ближайшее время это не произойдет, так как Вашингтон всячески этому противится», — поделился мнением эксперт в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ».

Ранее Иран официально признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Жесткую позицию Тегерана в отношении Вашингтона также поддержал парламент Ирака, проголосовав за вывод американского контингента с территории страны....