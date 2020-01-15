Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

Российский лидер Владимир Путин в среду, 15 января, обратится с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Начал президент с вопросов демографии.

#Демография: Россия вступила в сложный демографический период. Наша обязанность – обеспечить устойчивый рост численности населения — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Если можно то за счет коренного населения или квалифицированных иностранных специалистов. Не надо, пожалуйста, приглашать тех, чей вклад в ВВП никогда не будет значительным. — Ivchenko Dmitry (@IvchenkoDmitry) 15 января 2020 г.

Россия должна серьезно работать над поощрением иммиграции россиян, которые сейчас живут в республиках бывшего СССР, а также других, особенно славян.Но самая важная работа - это духовное обновление и укрепление России и русского народато... — Tanisa Crk (@CrkTanisa) 15 января 2020 г.

«Семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — сказал Путин.

Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года #ПосланиеПрезидента — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет первоначально составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

И что это даст ? — Не смешно (@brusse_nick) 15 января 2020 г.

В смысле,что даст?Я детей всех бесплатно рожала,студенткой начала,а до трёх лет в жизни не платили,а до 7 ?Со следующего года моя дочь будет получать на ребёнка 11 тр!Это много чего даёт ,когда ещё малыш болен и мама не может работать.. — Татьяна (@malta2803) 15 января 2020 г.

«Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу», — продолжил Путин.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка семья получит право на маткапитал в размере 466 617 рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

А как быть тем семьям у кого первый ребёнок родился, например, в декабре 2019 года??! Или до 1 января 2020 года у нас в стране рождались какие-то "другие" дети?! Почему маткапитал за первого ребёнка не ввели раньше и не увеличивали его постепенно??! — Юлия (@knopochka_34) 15 января 2020 г.

Рожать второго... — Константин (@_galkos_) 15 января 2020 г.

При рождении второго – увеличим маткапитал ещё на 150 тысяч рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

«Далее: современная школа — современный учитель. Ближе всего к ученикам — классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки», — перешел Путин к вопросам образования.

#Образование: с 1 сентября будет введена специальная федеральная доплата для классных руководителей – не менее 5 тысяч рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Наконец-то! — Vova Kasko (@vovakasko) 15 января 2020 г.

Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Приоритет – отдать их в регионы #Послание2020 — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

У меня в МГУ учились люди из регионов. В большинстве своем. Потому что ребята всю жизнь стремились получить достойное образование и добились этого, прикладывая глобальные усилия. — Нина не из Берлина (@ssstesssha) 15 января 2020 г.

«В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — перешел Путин к вопросам здравоохранения.

#Здравоохранение: Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, для этого дополнительно выделим 550 млрд рублей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

внушительная сумма, надеемся, достаточно для модернизации — Эрика Балванова (@ebolvanova) 15 января 2020 г.

В этом году заработает единый реестр получателей препаратов, получаемых бесплатно или по льготам — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача правительства и Центрального банка. Для ее решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение ее эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых», — сказал Путин.

Ежегодный прирост инвестиций должен быть не менее 5%, а их доля в ВВП страны к 2024 году – 25% — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Всем нам нужно, чтобы это произошло. — Prince Gideon Wiser X???? (@_chris_boom_) 15 января 2020 г.

«Хочу подчеркнуть, Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана. Это общие для всех вызовы глобального развития», — продолжил президент.

#Экология: Нужно сформировать и внедрить полноценную систему экологического мониторинга для всей страны, ввести раздельный сбор мусора — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Мусор не по кв.метрам и не по числу прописанных (но не живущих по прописке, а в съемном жилье) считайте! А по весу или объему - счетчики мусора ставьте! Малоимущие по факту одиноко живущие пенсы мало потребляют и мало мусорят! За мифический мусор пенсы платить не должны! — Солнце Светит (@BardakAbrama) 15 января 2020 г.

«Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали», — продолжил Путин.

#Конституция, поправки: Для Президента – проживание в России не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства, два президентских срока — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

#Конституция: Занимающие в РФ важнейшие должности, включая главу Правительства, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

#Конституция: Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За Президентом нужно оставить право освобождать от должности главу Правительства и его заместителей — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.

Владимир Путин предложил провести голосование граждан по ряду предложенных поправок к Конституции: «Всё в конечном счёте должны решить люди» — Президент России (@KremlinRussia) 15 января 2020 г.