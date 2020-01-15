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18:35   15 Января 2020
Весь мир

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

Российский лидер Владимир Путин в среду, 15 января, обратится с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Начал президент с вопросов демографии.

 

 

 

«Семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — сказал Путин.

 

 

 

 

«Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу», — продолжил Путин.

 

 

 

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

«Далее: современная школа — современный учитель. Ближе всего к ученикам — классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки», — перешел Путин к вопросам образования.

 

 

 

 

«В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни», — перешел Путин к вопросам здравоохранения.

 

 

 

 

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача правительства и Центрального банка. Для ее решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение ее эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых», — сказал Путин.

 

Россияне обсудили послание Путина Федеральному Собранию

«Хочу подчеркнуть, Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана. Это общие для всех вызовы глобального развития», — продолжил президент.

 

 

 

«Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали», — продолжил Путин.

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #послание федеральному собранию

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