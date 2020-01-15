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16:51   15 Января 2020
Россия

Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности. На эту должность глава государства хочет назначить Дмитрия Медведева.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — отметил Путин.

Президент заметил, что Медведев всегда занимался вопросами в области оборонной безопасности. Напомним, что Путин является председателем Совбеза, в который входит 11 постоянных членов, что их числе секретарь совета Николай Патрушев.

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Автор: Роман Самойлов
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