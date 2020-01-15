Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности. На эту должность глава государства хочет назначить Дмитрия Медведева.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — отметил Путин.

Президент заметил, что Медведев всегда занимался вопросами в области оборонной безопасности. Напомним, что Путин является председателем Совбеза, в который входит 11 постоянных членов, что их числе секретарь совета Николай Патрушев.