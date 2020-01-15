Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либералы включились в процесс раскрутки «партии Дудя» к выборам в Госдуму вместо Навального

Либералы включились в процесс раскрутки «партии Дудя» к выборам в Госдуму вместо Навального

 Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности
Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

 Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского
Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

 Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня

Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня
Либералы включились в процесс раскрутки «партии Дудя» к выборам в Госдуму вместо Навального

Либералы включились в процесс раскрутки «партии Дудя» к выборам в Госдуму вместо Навального

 Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности
Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

Порошенко боится уголовного преследования, сообщают СМИ

 Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского
Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

Военный эксперт считает, что КСИР продолжит атаки по базам США, пока те не покинут регион

 Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня

Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня
16:37   15 Января 2020
Россия

Путин подпишет указ о проведении голосования по конституционным поправкам, заявил Песков

Путин подпишет указ о проведении голосования по конституционным поправкам, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Указ будет регулировать порядок и срок проведения голосования.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме. По словам Пескова, Путин говорил о «субстанциях», которые не касаются основных статей Конституции, а значит в данном случае вообще не подразумевается какого-либо голосования.

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», — отметил Песков.

В среду, 15 января, в Москве состоялась церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #путин #песков #голосование #поправки #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...