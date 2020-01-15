Путин подпишет указ о проведении голосования по конституционным поправкам, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Указ будет регулировать порядок и срок проведения голосования.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме. По словам Пескова, Путин говорил о «субстанциях», которые не касаются основных статей Конституции, а значит в данном случае вообще не подразумевается какого-либо голосования.

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», — отметил Песков.

В среду, 15 января, в Москве состоялась церемония оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали более тысячи человек, среди которых члены Правительства страны, депутаты Госдумы, руководители Верховного суда, председатели законодательных собраний субъектов Федерации и другие.