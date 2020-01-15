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 Путин утвердит Медведева на должность замглавы Совета безопасности

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 Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

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Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня
16:38   15 Января 2020
Россия

Медведев объявил об отставке правительства

Медведев объявил об отставке правительства

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину после его послания Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Глава государства поблагодарил членов Кабмина за совместную работу, «хотя не все получилось».

По словам Путина, он в ближайшее время встретится с каждым членом правительства. Президент попросил Кабмин выполнять обязанности в полном объеме до формирования нового.

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Автор: Арсений Аскольский
#отставка #правительство

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