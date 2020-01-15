Медведев объявил об отставке правительства
Правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину после его послания Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Глава государства поблагодарил членов Кабмина за совместную работу, «хотя не все получилось».
По словам Путина, он в ближайшее время встретится с каждым членом правительства. Президент попросил Кабмин выполнять обязанности в полном объеме до формирования нового.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию, вопросы, связанные с реализацией положений послания https://t.co/OmR39ptIV5 pic.twitter.com/Zx3RFctFiQ— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) January 15, 2020