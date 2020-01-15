Медведев объявил об отставке правительства

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину после его послания Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Глава государства поблагодарил членов Кабмина за совместную работу, «хотя не все получилось».

По словам Путина, он в ближайшее время встретится с каждым членом правительства. Президент попросил Кабмин выполнять обязанности в полном объеме до формирования нового.