Госдума пообещала оперативно работать над поправками в Конституцию

Правительство будет оперативно работать над поправками в Конституцию РФ, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, работу по внесению поправок будет производить не только Госдума, но и администрация президента.

«Поправки эти будем смотреть. По итогам послания у нас готовится поручение (президента), мы на основании поручения будем готовить, не откладывая в долгий ящик», — заявил Крашенинников.

Глава думского комитета обратил особенное внимание на полномочия Государственного совета. Напомним, что президент заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. Крашенинников также выделил расширение полномочий парламента и его возможностей в формировании правительства.

Депутат добавил, что поправки в Конституцию РФ по полномочиям органов местного самоуправления вряд ли будут «объемными».