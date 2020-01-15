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16:21   15 Января 2020
Россия

Госдума пообещала оперативно работать над поправками в Конституцию

Госдума пообещала оперативно работать над поправками в Конституцию

Правительство будет оперативно работать над поправками в Конституцию РФ, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, работу по внесению поправок будет производить не только Госдума, но и администрация президента.

«Поправки эти будем смотреть. По итогам послания у нас готовится поручение (президента), мы на основании поручения будем готовить, не откладывая в долгий ящик», — заявил Крашенинников.

Глава думского комитета обратил особенное внимание на полномочия Государственного совета. Напомним, что президент заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. Крашенинников также выделил расширение полномочий парламента и его возможностей в формировании правительства.

Депутат добавил, что поправки в Конституцию РФ по полномочиям органов местного самоуправления вряд ли будут «объемными».

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Автор: Роман Самойлов
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