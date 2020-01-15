Мировые державы должны плотнее заниматься региональными кризисами — Пушков

Иначе региональные кризисы могут перерасти в глобальные. Такими словами председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», может ли на те тезисы, которые президент озвучил Федеральному Собранию, повлиять американская президентская кампания.

«Не думаю, что здесь есть прямая связь», — сказал сенатор.

По его словам, президент РФ озвучил очень серьезный тезис — главные мировые державы должны плотнее заниматься региональными кризисами иначе они могут перерасти в глобальные. Это некий призыв к американскому лидеру Дональду Трампу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим уделить больше внимания региональным кризисам.

«И мы тем самым подчеркиваем, что Россия намерена ими все более плотно заниматься», — резюмировал Алексей Пушков.