Мирные жители Сирии второй день подряд проходят через гуманитарный коридор в Аль-Хадере в провинции Алеппо. Люди покидают подконтрольные террористам районы, мирных граждан принимают представители властей Сирии и российские военные, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сирийцы возвращаются в свои дома после того, как их в качестве живого щита захватили террористы. Сейчас их развозят в безопасные районы на автобусах. Тем людям, кто прошел через гуманитарный коридор, предоставляют медицинскую помощь при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

При участии ЦПВС правительство Сирии открыло три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте, это произошло во вторник, 14 января. Перед этим солдаты Сирийской арабской армии разбрасывали бумажные листовки с воздуха. В них мирных жителей призвали выйти через официальные пункты пропуска из Идлиба и западного Алеппо. Кроме того, для оповещения людей используются смс-рассылки, а также телевидение и радиостанции.

В воскресенье, 12 января, в зоне деэскалации в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Правительственные силы Сирии прекратили боевые действия еще в прошлый четверг, 9 января.