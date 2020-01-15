Участники ливийского конфликта держат слово и сохраняют режим прекращения огня

Враждующие Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия сохраняют перемирие, объявленное 12 января.

Несмотря на довольно агрессивную риторику ПНС, оба участника конфликта не совершают торпедирующих мирное урегулирование противоречия действий. Одним из новых этапов в мирном разрешении напряженности между ЛНА и ПНС стали переговоры, которые прошли в Москве 13 января. На встрече присутствовали помимо ливийский представителей посредники из России и Турции, по ее итогам был подтвержден бессрочный режим прекращения огня, пишет Федеральное агентство новостей.

В российском Министерстве обороны подтвердили, что враждующие стороны смогли достигнуть взаимопонимания по многим вопросам, однако добавили, что командующий ЛНА Халифа Хафтар не стал подписывать итоговое соглашение, взяв больше времени на обдумывание. Международная конференция по вопросам ливийского кризиса пройдет в Берлине 19 января.