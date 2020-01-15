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16:25   15 Января 2020
Весь мир

Несколько школ заработали в подконтрольных ПНС районах Триполи благодаря перемирию

Несколько школ заработали в подконтрольных ПНС районах Триполи благодаря перемирию

Министр образования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Амари объявил об открытии нескольких школ в муниципалитетах Айн Зара и Таджура

Кроме того, накануне заработали школы в центре ливийской столицы Триполи — в районах Сук аль-Джума и аль-Андалус. Это подтверждает приверженность группировок ПНС режиму перемирия, отмечает ФАН.

При этом в муниципалитете Абу Салим школы все еще закрыты. Решение частично открыть учреждения в подконтрольных так называемому ПНС районах анонсировали на встрече главы Минобразования ПНС Амари и его заместителя Адель Джумы с руководителями образования в Большом Триполи.

Стороны продолжают соблюдать режим прекращения огня, однако придерживаются агрессивной риторики в отношении друг друга. При этом на межливийских переговорах в Москве главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и премьер-министру так называемого ПНС Файезу Сарраджу удалось прийти к пониманию.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс

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