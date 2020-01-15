Мирная инициатива России в Ливии стала угрозой интересам США на Ближнем Востоке

Дипломатическая инициатива России по мирному урегулированию конфликта в Ливии стала целью для либеральных российских и зарубежных СМИ. Проамериканские журналисты пытаются оправдать силовые действия Запада на Ближнем Востоке и умалчивают факты, выставляя Москву международным агрессором, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле сошлись на совместном решении урегулировать конфликт в Ливии мирным путем. В соответствии с дипломатической инициативой, с 12 января этого года огонь на территории страны должен прекратиться, а представители противоборствующих сторон должны сесть за стол переговоров.

Помимо президента Турции свое одобрение мирному урегулированию конфликта высказали представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже с 11 января ЛНА прекратила все боевые операции. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии воспользовались затишьем и произвели обстрел позиций ЛНА, однако, к назначенному времени 12 января также прекратили огонь. Президенту РФ Владимиру Путину и главе российского МИД Сергею Лаврову удалось склонить двух непримиримых соперников к совместному диалогу.

В переговорах по ливийскому конфликту в Москве приняли участие фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. В МИД РФ высоко оценили сам факт того, что переговоры состоялись. Документ о перемирии подписали некоторые участники конфликта, в том числе Саррадж и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Военные эксперты и политологи по всей стране сошлись на мнении, что невозможно в течение нескольких дней решить проблему, которая «росла» в Ливии годами. Своей дипломатической инициативой Россия заложила прочный фундамент для последующих переговоров по решению ливийского конфликта мирным путем.

К сожалению, не все страны положительно восприняли желание России прекратить войну на территории Ливии. В частности, стоит обратить внимание на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Политик сухо выразил надежду на решение военного конфликта, но также заявил, что ООН не считает усилия российских властей «конкурирующими». Проще говоря, представитель ООН, говоря о прекращении военного конфликта на территории Ливии, где уже много лет гибнут люди, в том числе дети, делает упор на конкуренции стран.

К делу также подключилась антироссийская пропаганда – британская газета «The Guardian» и американское издание «Bloomberg» пытаются выставить Москву международным агрессором. Перерыв в «ливийских» переговорах эти издания объясняют «провалом», а все миротворческие инициативы России выставляются как прикрытие личных интересов в Ливии.

Подобную агитацию со стороны западных СМИ не могли не поддержать либеральные российские издания: «Голос Америки» и «Радио Свобода» (оба СМИ признаны на территории России иностранными агентами) заявляют, что договоренность Эрдогана и Путина по прекращению огня в Ливии – это «союз хищников», которые разделят между собой страну после Сирии. Также в распространении прозападной позиции была замечена «Новая газета».

Для подобных СМИ ПНС Ливии является объединением, которое поддерживает ООН. На деле же Файез Саррадж возглавляет нелегитимное образование, которые в своих интересах использует террористов и боевиков из Сирии, а также незаконно удерживает власть и делит ливийские ресурсы. Напомним, что ПНС Ливии активно сотрудничает с террористами «Исламского государства» и группировкой «Братья-мусульмане» (обе террористические организации запрещены на территории РФ).

Понять, почему Запад так активно пытается выставить Кремль «тираном» и захватчиком, очень просто – территория Ливии очень нужна западным странам из-за нефти, которой она так богата. В этом африканском государстве пересеклись интересы многих сторон.

К примеру, Франция. Париж боится еще большего наплыва мигрантов на свою территорию и имеет свои интересы в нефтегазовой сфере. Власти Франции не хотят допустить проникновение радикальных исламистов в страны с собственным политическим влиянием – Чад, Тунис и Нигер. Италия также борется с мигрантами, которые отправляются из Ливии через Средиземное море в Европу. Также в интересах итальянцев сохранить поставки через трубопровод «Зеленый поток» и продолжать разработки ливийских месторождений концерном ENI.

Собственные цели в Ливии также преследуют ОАЭ, Египет, Иордания и Судан. Интерес к ливийской нефти проявляет Австрия и Германия – австрийская компания «OMV» и немецкая «Wintershall» поддерживают «Национальную нефтяную корпорацию» - национальную ливийскую нефтегазовую компанию.

Политологи объясняют интерес со стороны Соединенных Штатов двумя факторами. Во-первых, Вашингтон не хочет, чтобы Ливия объединилась при участии России. Таким образом Москва получит политическое преимущество перед Западом. Во-вторых, США опасаются, что РФ использует Ливию как плацдарм для усиления своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

В итоге складывается следующая картина – США и Евросоюз заинтересованы в том, чтобы Файез Саррадж и боевики ПНС Ливии сохранили контроль над нефтью и столицей Ливии Триполи. Это позволит Западу и дальше пользоваться богатыми запасами нефти. Дипломатическая инициатива России о перемирии в Ливии не играет на руку западным странам.

Глобальная медиакомпания Запада стартовала с одной целью – оттеснить Россию от Ливии, создать вокруг нее образ «захватчика» и интервента. При обострении вооруженного конфликта Запад не будет поддерживать увеличение военного контингента. По сути, любая военная компания начинается со вбросов СМИ и формировании негативного образа какой-либо страны ради своих личных целей.