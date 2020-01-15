Клинцевич посоветовал Ираку купить российские С-400, чтобы избавится от давления США

Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку ввести санкции в случае, если тот приобретет у России зенитно-ракетные системы С-400.

Ситуацию в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, который отметил, что любые попытки Вашингтона оказать на Багдад военное или экономическое давление лишь сделают более актуальным лозунг «Янки, гоу хом!», который и так уже стал частью политической повестки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«Для многих становится очевидно, что тот, кто покупает у России С-400, фактически приобретает реальный государственный суверенитет. В случае с Ираком это бы означало, что уже никогда не повторится то, что случилось с иранским генералом Касемом Сулеймани. И никакой американский беспилотник больше бы не смог в нарушение всех международных норм совершать политические убийства на его территории», — добавил сенатор.

По словам Клинцевича, США и сами прекрасно понимают, что наличие у любой страны таких систем противовоздушной обороны, как российские С-400, гарантирую ей защиту от несанкционированного появления в небе потенциально опасных летательных аппаратов, поэтому они и переходят на язык ультиматумов и угроз.

«Вообще, это уму непостижимо, как у них хватает наглости решать, кому, что и у кого покупать. А если они вдруг предложат Ираку купить вместо наших свои системы ПВО "Patriot", это, согласно Уставу ООН, однозначно будет считаться недобросовестной конкуренцией, граничащей с государственным терроризмом», — подчеркнул эксперт.

Лидерам всех стран планеты уже пора прийти к единому мнению о том, что пришло время поставить Соединенные Штаты на место, добавил Клинцевич, отметив, что в противном случае Вашингтон так и продолжит считать себя хозяином мира и мировым жандармом, а всех остальных вассалами.

После того, как Ирак рано или поздно приобретет у России С-400, иракские военнослужащие пройдут обучение и эти системы заступят на боевое дежурство. Багдад, без сомнения, выделит Штатам один месяц на вывод своих войск со своей территории, пригрозив, что по истечении этого срока уже ни один американский самолет не сможет там ни взлететь, ни приземлиться, добавил сенатор. И именно поэтому, по его словам, США всеми силами пытаются помешать Ираку купить у России такой мощный «государственно-политический инструмент».