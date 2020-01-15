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16:09   15 Января 2020
Россия

Пушков не бросит фолловеров в Twitter

Пушков не бросит фолловеров в Twitter

Вы заметили, что я два дня молчу в Twitter? Такими словами председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», почему у него нет новых публикаций в социальной сети.

«Нет, это совершенно ни с чем не связано», — сказал Пушков.

Корреспондент уточнил, подготавливался ли сенатор к ежегодному посланию президента Федеральному Собранию. Пушков ответил, что к посланию готовился президент, а он только его выслушал сегодня. Однако сенатор не исключил, что напишет что-то про послание и про другие международные вопросы.

«Просто у меня были другие дела, но это не означает, что я ухожу из блогинга. Сегодня же вы увидите продолжение моих твитов. Я своих фолловеров не брошу. 350 тысяч человек — большая международная аудитория. Все будет», — резюмировал Пушков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пушков #twitter #общество

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