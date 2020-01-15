Политолог не исключил, что через полгода Трамп развяжет войну с Ираном

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» счел удары ВВС Израиля по военному аэродрому в Сирии частью американской военной кампании в регионе.

Израильские ВВС нанесли несколько ударов ракетами и БПЛА по военному аэродрому Т-4 («Тифор») на востоке сирийской провинции Хомс. Большую часть ракет сирийские системы ПВО сбили. Лишь четыре из них упали на аэродром. Ущерб только материальный.

«В данном случае Израиль не просто поддакивает, они в этом случае выступают протектором Соединенных Штатов. Они существуют на "святой земле" только потому, что Штаты их защищают. Но и естественно, что они действуют всегда в тандеме. И никак иначе. Их разведки передают данные, их виды согласовываются», — убежден Матвейчев.

Матвейчев не исключает, что США все же вступят в войну с Ираном на фоне предвыборной кампании. Обмены ударами со стороны «проамериканского» Израиля могут в будущем поспособствовать развитию конфликта.

«Обострение ситуации возможно, настоящее обострение, а не мелкий обмен, а что серьезное, вплоть до войны – в преддверии американских выборов. Для некого поднятия рейтинга Трампа. Если он захочет это сделать, если он будет чувствовать себя неуютно в смысле рейтинга и перспективы победы на выборах», — считает политолог.

При этом начало войны с Ираном – не лучший способ заработать очков перед выборами. Поскольку слишком очевидны намерения 45-го президента США.

«Поэтому навряд ли таким дешевым приемом вряд ли захочет поднять [рейтинг]. Но тем не менее, может и захотеть. Поэтому мы все ждем такого обострения. Где-то через полгода. Сейчас это будут обмены колкостями, ударами и так далее», — добавляет Матвейчев.

Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев рассказал, что в долгосрочной перспективе Багдад сможет избавиться от американского присутствия, которое превратило Ирак в полигон для противостояния третьих стран, с помощью серии митингов под лозунгами «Yankee, go home».