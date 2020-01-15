Рябков выразил надежду, что новый посол США будет работать над улучшением отношений с РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что новый посол США Джон Салливан будет работать над улучшением отношений с РФ. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Рябкова, в российском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что новый американский посол в Москве активно начнет работу над выправлением отношений. Замглавы ведомства охарактеризовал нынешние отношения с США как крайне сложные.

«Надеемся, что мы начнем, по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис и пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

Ранее в МИД РФ предложили новому послу США в Москве Джону Салливану нырнуть с головой в российские реалии. Дипломат прибудет в Россию в четверг, 16 января.