Путин обсудил с Медведевым озвученное Федеральное собрание

Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Медведев обсудили инициативы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию, а также их реализацию.

Президент огласил послание Федеральному Собранию в среду, 15 января. Глава государства поднял в нем темы бедности и демографии. В частности, Путин продлил программу маткапитала до 2026 года, а также ввел выплаты в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка.