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15:47   15 Января 2020
Россия

Путин обсудил с Медведевым озвученное Федеральное собрание

Путин обсудил с Медведевым озвученное Федеральное собрание

Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Медведев обсудили инициативы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию, а также их реализацию.

Президент огласил послание Федеральному Собранию в среду, 15 января. Глава государства поднял в нем темы бедности и демографии. В частности, Путин продлил программу маткапитала до 2026 года, а также ввел выплаты в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #послание #медеведев

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