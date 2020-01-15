Путин обсудил с Медведевым озвученное Федеральное собрание
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым в среду, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин и Медведев обсудили инициативы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию, а также их реализацию.
Президент огласил послание Федеральному Собранию в среду, 15 января. Глава государства поднял в нем темы бедности и демографии. В частности, Путин продлил программу маткапитала до 2026 года, а также ввел выплаты в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка.
Стенограмма Послания Федеральному Собранию будет опубликована на https://t.co/ouM2csK5HZ pic.twitter.com/UqVT2UYgsz— Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020