Ответом США на демонизацию России стала дедолларизация

По мнению политолога Александра Асафова, которое в среду приводит информационное агентство Nation News, решение об избавлении от доллара со стороны Москвы — это не только экономическое решение, но и ответ на проводимую Вашингтоном информационную войну.

«Дедолларизация — это наш ответ на те информационные усилия США, которые постоянно предпринимаются против нашей страны, как, например, недавние обвинения во взломе сервера компании Burisma, поддержке Россией самых страшных режимов в мире и прочую демонизацию нашей страны», — отметил эксперт.

По словам Асафова, сейчас для России очень важно снизить зависимость своей экономики от внешних факторов, несмотря на то, что эта линия и может привести к сложностям, например, в рамках торговли углеводородами. В современном многополярном мире, добавил эксперт, однозначная привязка своей экономики к доллару выглядит как минимум странно, и уход России от расчетов в долларах, о котором заявил Сергей Лавров — это не просто ответ на конкретные американские санкции, это сигнал Вашингтону о российской стратегии.