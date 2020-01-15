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15:45   15 Января 2020
Весь мир

Ответом США на демонизацию России стала дедолларизация

Ответом США на демонизацию России стала дедолларизация

По мнению политолога Александра Асафова, которое в среду приводит информационное агентство Nation News, решение об избавлении от доллара со стороны Москвы — это не только экономическое решение, но и ответ на проводимую Вашингтоном информационную войну.

«Дедолларизация — это наш ответ на те информационные усилия США, которые постоянно предпринимаются против нашей страны, как, например, недавние обвинения во взломе сервера компании Burisma, поддержке Россией самых страшных режимов в мире и прочую демонизацию нашей страны», — отметил эксперт.

По словам Асафова, сейчас для России очень важно снизить зависимость своей экономики от внешних факторов, несмотря на то, что эта линия и может привести к сложностям, например, в рамках торговли углеводородами. В современном многополярном мире, добавил эксперт, однозначная привязка своей экономики к доллару выглядит как минимум странно, и уход России от расчетов в долларах, о котором заявил Сергей Лавров — это не просто ответ на конкретные американские санкции, это сигнал Вашингтону о российской стратегии.

«Это сообщение США о нашей определенной стратегии, чтобы они не рассматривали экономические санкции как инструмент, который будет влиять на нас всегда и работать, в их понимании, безотказно, нанося нам прямой экономический и политический ущербы», — заключил Александр Асафов.

Ответом США на демонизацию России стала дедолларизация

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Автор: Александр Люблинский
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