Беглов заявил, что Петербург уже выполнил поручение о надбавке за классное руководство

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что город уже начал выполнять поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному Собранию. В частности, учителям уже платят за классное руководство.

Путин огласил послание в среду, 15 января. Глава государства уделил большое внимание социальным моментам. Беглов после торжественной церемонии рассказал, что с 1 сентября 2019 года в Петербурге классные руководители получают доплату пять тысяч рублей.

«Город дальше будет увеличивать выплаты», — цитируют губернатора «Невские Новости».

Беглов подчеркнул, что в Петербурге много работают по увеличению объемов социальной поддержки населения. Так, с 1 января в Петербурге предоставляются услуги социальной няни для матерей, у которых двое или трое детей.

Кроме того, в 2019 году появилась единственная в стране служба социальных участковых, которая координирует действия всех соцслужб. Также глава Петербурга напомнил, что с 1 января 2020 года ввели выплату из регионального бюджета.

По мнению Беглова, в послании Путин озвучил очень много важных моментов. Губернатор отметил то внимание, которое президент уделил детям: предложение увеличить маткапитал и продлить его сроки действия до 2026 года, а также бесплатное питание для школьников.