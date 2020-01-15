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15:26   15 Января 2020
Россия

Жириновский призвал россиянок активнее рожать и получать увеличенный маткапитал

Жириновский призвал россиянок активнее рожать и получать увеличенный маткапитал

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал россиянок активнее рожать и получать увеличенный материнский капитал. Об этом он заявил корреспонденту «Политики сегодня»

По словам чиновника, увеличение материнского капитала хорошее: почти полмиллиона рублей за первого ребенка, почти 700 тысяч за второго и еще за третьего почти 500 тысяч рублей. 

«Если трех детей родить в течение пяти лет, то можно получить почти два миллиона рублей», — подсчитал Владимир Жириновский. 

Глава ЛДПР также отметил, что плюсом к увеличению материнского капитала идет снижение процентов по ипотеке. Владимир Жириновский призвал жителей России активно вступать в брак, рожать детей, покупать квартиры и встречать новоселье всей семьей. 

Выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин продлил программу маткапитала минимум до 31 декабря 2026 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #жириновский #материнский капитал

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