Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал россиянок активнее рожать и получать увеличенный материнский капитал. Об этом он заявил корреспонденту «Политики сегодня».

По словам чиновника, увеличение материнского капитала хорошее: почти полмиллиона рублей за первого ребенка, почти 700 тысяч за второго и еще за третьего почти 500 тысяч рублей.

«Если трех детей родить в течение пяти лет, то можно получить почти два миллиона рублей», — подсчитал Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР также отметил, что плюсом к увеличению материнского капитала идет снижение процентов по ипотеке. Владимир Жириновский призвал жителей России активно вступать в брак, рожать детей, покупать квартиры и встречать новоселье всей семьей.

Выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин продлил программу маткапитала минимум до 31 декабря 2026 года.