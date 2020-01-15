Техника РФ ничего не стоит, пока компьютерные мозги контролирует Запад — Малькевич

Технологическая война уже идет, под ударом и рядовые пользователи, и корпорации, и целые страны, которые не защищены от влияния извне. Такими словами глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал Федеральному агентству новостей решение американской компании Microsoft завершить поддержку Windows 7.

«Это фактически тренировка по "отсечению" России от Интернета», — считает глава ФЗНЦ.

По его словам, происходит то, о чем на основе постоянных исследований говорил Фонд защиты национальных ценностей. РФ слишком зависима от Запада в цифровой области, поэтому нынешние проблемы с Windows воспринимаются как проверочные тренировочные мероприятия по пробному «отсечению» страны от интернета.

«Западным интернет-гигантам достаточно просто перестать обновлять какие-то системы, и "ложится" буквально все, я сам через такое прошел. Все перестает работать», — объяснил Малькевич.

Российская техника, включая военную, ничего не стоит, пока «компьютерные мозги» контролирует Запад, продолжил глава ФЗНЦ. Нельзя полагаться на то, что работает на иностранных операционных системах, поэтому РФ нужно развивать национальные цифровые технологии.